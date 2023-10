A diferencia de los rivales anteriormente referenciados, que ya tenían asegurado el acceso a octavos de final de este certamen por participar en torneos internacionales, al conjunto nortesantandereano le ha tocado remar en el campeonato desde la primera fase, donde dejó a rivales de categoría desde la fase uno: Once Caldas (2-3) , en la fase 2 a Quindío (2-0) , en la 3 al Real Cartagena (1-0) , en octavos al Junior de Barranquilla (5-5) 3-4 en penales y en cuartos al Poderoso, convirtiéndose en un auténtico “matagigantes”.

“Me llega una foto. Semana a semana he dicho que se pueden equivocar, pero acá tengo una foto que debe ser la misma del VAR en la que se ve que el arquero tiene los dos pies fuera de la línea”, expresó en rueda de prensa, el timonel del DIM Alfredo Arias, mostrando la imagen en su celular.

En el duelo de embajadores y motilones la ida será en el estadio El Campín y la vuelta en el General Santander.

Sin embargo,, de ser campeón el motilón, no podría participar en la Libertadores del próximo año debido al artículo 23 establecido por la Dimayor “Si el equipo campeón de la Copa Betplay DIMAYOR 2023 es un club que NO participa en la División Principal (Liga) organizada por la DIMAYOR en el año 2024, no podrá obtener el cupo a competencia internacional, acorde a la reglamentación emitida por CONMEBOL y vigente a la fecha de emisión del presente reglamento. En tal supuesto, el campeón será merecedor de un reconocimiento económico, equivalente al rubro total entregado como premio en la Superliga Betplay DIMAYOR 2023.” Dice el reglamento de la Copa BetPlay.

El único caso que se podría presentar es que los rojinegros ganen y este mismo año asciendan.

De lo contrario, el puesto se le cedería al cuarto lugar de la tabla de reclasificación.