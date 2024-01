Bernardo Espinosa ha jugado todo el tiempo en Europa, ¿le preocupa que no logre adaptarse?

“Nos tiene muy contentos su presencia en el equipo, entendemos que viene de jugar muchos años allá pero estamos seguros de que todo lo que vivió allí nos va a aportar desde el conocimiento del juego, dentro y fuera de la cancha, su estructura en todas la áreas que lo hacen un mejor deportista en lo físico, lo táctico y el trabajo invisible. Todo esto da una idea de lo que puede transmitir a la plantilla y sobre todo a los más jóvenes para que se vayan formando de esa manera”.

La salida de Kevin Mier genera un poco de temor entre los hinchas. ¿Chipi Chipi Castillo, a quien usted pidió renovarle el contrato, le brinda seguridad?

“Me da alegría que Mier pueda seguir escalando en su vida profesional y por supuesto que esto le ayudará también en lo personal. Pedí la renovación de Chipi porque es un arquero sumamente confiable, sus números y actuaciones lo respaldan; es un jugador que ya ha tenido muchas unidades de trabajo con el profe Milton Patiño y tiene conocimiento de lo que se quiere. Es un líder dentro del grupo y para nosotros es muy importante contar con una persona confiable y aún más cuando debe competir, y él posee todas las características para hacerlo”.

Sabe que la exigencia será dura por lo que representa Atlético Nacional, ¿cómo asume este reto sabiendo que la gente está pidiendo logros internacionales?

“Claro que entiendo la exigencia que representa Atlético Nacional, asumo el reto con total responsabilidad, como siempre lo he hecho. No hay ningún entrenador que no quiera ganar y yo no soy la excepción. Quiero ganar absolutamente todo, así que este tipo de desafíos se enfrentan con disciplina, esfuerzo, constancia y con resiliencia, porque en el proceso se van a vivir picos altos y bajos, y hay que aprender a convivir y a salir de estas situaciones para llegar a grandes logros”.

¿Qué lecciones le quedaron de la pasada temporada en la que usted llegó en plena definición del campeonato. ¿Qué no volvería a hacer?

“Hablar de algo en particular que no volvería a hacer en el fútbol es delicado de tocar porque lo que yo hago en un partido que ‘no me funcionó’, puede que me funcione en otro, y viceversa. Puntualmente decir algo de eso no existe en este momento”. Pero sí hay cosas que permanentemente tratamos de exigir y meter en el ADN de nuestros jugadores y es cero lamentos, cero reproches, cabeza arriba, luchar todos los balones, competir, estar de forma permanente en exigencia, en disciplina y autocrítica”.