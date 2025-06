Atlético Nacional enfrentará este jueves un nuevo reto que pondrá a prueba no solo su fútbol, sino su capacidad de resiliencia. El conjunto verdolaga visitará a Independiente Santa Fe a las 8:20 p.m. en El Campín, por la vuelta del compromiso que se inició la semana pasada en el Atanasio, y lo hará con una baja sensible: la ausencia de Edwin Cardona, su jugador más influyente en el frente de ataque durante este semestre.

El club confirmó este miércoles que Cardona no estará disponible debido a una lesión muscular sufrida durante el duelo de ida en Medellín. En el entretiempo fue sustituido tras manifestar molestias, y tras las evaluaciones médicas, Nacional comunicó el diagnóstico: “Fatiga muscular en gastrocnemio medial pierna derecha”. Aunque no se trata de una lesión grave, el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo en un partido de alta exigencia en Bogotá.