¿Nacional se desinfló? Estas fueron las equivocaciones del cuerpo técnico ante Bahía

Al final, Bahía anotó una de las 13 opciones que generó y Nacional, ya contra el tiempo, intentó volver al empate, pero no lo consiguió. Además, el ingreso de Joan Castro, Billy Arce y Kevin Parra (sustituciones hecha tarde, al minuto 78), no fueron efectivas. Por el momento, los verdes de Gandolfi siguen en deuda en la Libertadores, donde tampoco han contado con fortuna, pues en la visita a Salvador no contaron con Marino Hinestroza –su gran figura–, por expulsión, ni con futbolistas como Kevin Viveros y Juan Manuel Zapata, por lesión. El rendimiento de Dairon Asprilla, uno de los que suplió esas ausencias, no fue el mejor.