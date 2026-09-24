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El desafío de Nacional: tumbar el invicto de Gamero en el Atanasio y vencer a Millonarios

Nacional tendrá este jueves un duro desafío ante Millonarios, un rival que se ha convertido en un hueso duro de roer para el Verde en el Atanasio Girardot durante los últimos años.

  • Alberto Gamero, técnico de Millonarios. FOTO COLPRENSA
    Alberto Gamero, técnico de Millonarios. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 4 horas
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Atlético Nacional tendrá este jueves un nuevo reto frente a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. El equipo verdolaga buscará hacer valer su condición de local, pero enfrente tendrá a un rival que en los últimos años le ha complicado los partidos en Medellín.

La estadística reciente entre ambos equipos en el escenario antioqueño refleja la dificultad que ha tenido Nacional para imponerse. En los últimos ocho años, el conjunto verde solamente consiguió una victoria frente a Millonarios en el Atanasio Girardot, una muestra del equilibrio que han tenido estos enfrentamientos y de la resistencia que ha mostrado el cuadro capitalino cuando visita a Nacional.

A esto se suma un dato particular relacionado con Alberto Gamero. El técnico de Millonarios presenta un registro favorable cada vez que ha enfrentado a Nacional en Medellín dirigiendo al conjunto azul. En ocho visitas al Atanasio Girardot, Gamero consiguió cuatro victorias y cuatro empates, por lo que todavía no conoce la derrota frente al Verde en este estadio al mando del equipo bogotano.

Ese antecedente convierte el compromiso en un desafío especial para Nacional, que tendrá que romper una tendencia que se ha mantenido durante varias temporadas. Más allá del momento de cada equipo, los enfrentamientos recientes muestran que Millonarios ha sabido competir en el Atanasio y que, bajo la conducción de Gamero, ha encontrado resultados positivos ante el conjunto antioqueño.

El partido de este jueves, entonces, tendrá también ese componente estadístico. Nacional buscará cambiar la historia reciente en casa y conseguir un triunfo que le permita seguir fortaleciendo su campaña, mientras Millonarios intentará prolongar su buen registro en Medellín y mantener el invicto de Gamero frente al Verde en el Atanasio.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo ha sido el historial reciente de Nacional ante Millonarios en el Atanasio?
No ha sido favorable para el conjunto verdolaga. En los últimos ocho años, Nacional solamente consiguió una victoria frente a Millonarios en el estadio antioqueño.
¿Cuál es el registro de Alberto Gamero ante Nacional en el Atanasio?
Es muy positivo. Dirigiendo a Millonarios, Gamero enfrentó ocho veces a Nacional en Medellín, con cuatro victorias y cuatro empates. Todavía no ha perdido en este escenario.
¿Cuántas veces le ha ganado Nacional a Millonarios en el Atanasio en los últimos ocho años?
En los últimos ocho años, Atlético Nacional solamente consiguió una victoria ante Millonarios en el Atanasio Girardot, según la estadística presentada en la noticia.
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