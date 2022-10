Para Sarmiento los jugadores verdes demostraron, personalidad, calidad y jerarquía. “ No es fácil remontar el marcador en un clásico y terminar el primer tiempo 2-1. Hicimos cosas buenas para eso y también para aumentar el marcador en el segundo tiempo”.

El estratega verde indicó que esta Liga ha sido muy disputada y por eso todos están tan apretados en la tabla de posiciones a falta de 4 fechas para que termine la fase de todos contra todos. “No sé que otro torneo haya sido tan disputado, hay equipos que están sacando muchos resultados de visitantes, porque la necesidad de los locales de ganar dan ventajas y espacios. Vamos a ver qué pasa en las semifinales, no sé si con 30 puntos alcance. Nosotros tenemos una buena diferencia y viene un partido muy duro contra con Águilas, Leonel trabaja bien, complica mucho y tiene buenos jugadores”.

“Vi cosas muy buenas y no debemos hacer de esta derrota una tragedia. El equipo viene jugando bien y por pasajes hizo ver mal a Nacional, seguiremos corrigiendo como lo hacemos también cuando se gana. Seguiremos con esta misma actitud con la que veníamos”.

González agregó que después de no haber podido ampliar el marcador en el momento en el que Medellín fue superior , eso generó un efecto sicológico perjudicial para el grupo.

“Fue un primer tiempo brillante, pero esto es fútbol y suceden cosas como un rechazo que cae donde no debe, o una pelota parada en la que te convierten porque no estás en el espacio que debías y te cobran”.

El timonel escarlata también habló sobre el bajón en la intensidad que tuvo el equipo tras la primera media hora del primer tiempo. “No creo que el equipo se quede sin intensidad, lo que sucede es que la intensidad que muestra, sobre todo, cuando ataca y debe hacer las transiciones es más alta que la que muestran otros equipos y es obvio que eso tiene un costo y es que en algún momento haya que bajar un poco para volver a llenar el tanque, creo que hay que corregir otras cosas más allá que esa intensidad, que es un trámite normal de los partidos”.

El entrenador dijo que el único cuestionamiento en el tema arbitral fue el poco tiempo de descuento que otorgó el juez. “Hubo 7 cambios, dos goles, varias situaciones en las que jugadores de Nacional se quedaron tirados y no dejó entrar a la cruz roja. Si el árbitro me dice que en esas situaciones solo se perdieron 4 minutos se lo acepto. Eso fue lo que le pregunté y no encontré respuesta”.