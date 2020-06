Barça, a escena; el Bayern, por el título

Uno de los juegos más atractivos de hoy será el que protagonicen el Barcelona, en su regreso a casa, ante el Leganés.

El entrenador Quique Setién reconoció que todavía no ha tomado una decisión sobre la posible titularidad de Luis Suárez, porque quiere evitar posibles lesiones en su regreso al campo. “Podría ser inicialista o no. Hay que ser muy cauto con las lesiones musculares y avisar cualquier problema que tengamos. No me gustaría perder a un jugador cuatro partidos por no descansar uno”, comentó Setién.

De otro lado, el Bayern Múnich puede proclamarse campeón alemán de manera matemática si gana hoy en Bremen, pero la ceremonia y los actos para festejarlo serán reducidos al mínimo. La Liga Alemana establece que el campeón y los descendidos no serán proclamados hasta la 34ª y última jornada. Si el torneo se tiene que interrumpir definitivamente por un rebrote de la pandemia, la clasificación podría revisarse. Por eso el trofeo del campeón, no será entregado hasta el sábado 27.