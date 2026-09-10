Video | Amargo debut del arquero del Bodo-Glimt en Champions: Bayern goleó a los noruegos con un Olise brillante

Desde antes de salir de Noruega tenían claro que el partido en Múnich no sería fácil. “La visita más difícil del mundo”, escribió en su página web el Bodo-Glimt para referenciar el duelo contra el Bayern en su debut en la Liga de Campeones que se jugó el jueves en el estadio Alianz Arena. El cuadro alemán, dirigido por Vicent Kompany, es uno de los siete clubes que participan en esta Champions que tienen plantillas que superan los 1.000 millones de euros en valoración –su plantel está valuado en 1.040 millones– (los otros son Real Madrid, Manchester City, PSG, Arsenal, Barcelona y Liverpool).

Además, es uno de los favoritos para quedarse con el título. Por eso, el Bodo-Glimt, cuya plantilla completa vale 79 millones de euros, sabía que era difícil sacar un buen resultado en su viaje a territorio alemán. Sin embargo, no fue un hueso fácil de roer para el Bayern, que contó desde los primeros minutos con su tridente estelar de ataque: Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. Durante el primer tiempo, el cuadro teutón atacó con insistencia, pero no logró marcar. Se encontró, en el arco del Bodo, con una muralla: el arquero israelí Nikita Haikin. El hombre, de 31 años, atajó todos los remates peligrosos que creó el Bayern Múnich en los primeros 45 minutos. No obstante, el destino le jugó una mala pasada. Después de quedarse con un balón entre las piernas, sintió una molestia y se lesionó.

¿Quién es el arquero del Bodo-Glimt que tuvo un debut amargo en Champions?

Lo reemplazó Julian Faye Lund, un noruego nacido en Oslo hace 27 años que, por lo general, es suplente en el equipo que la temporada pasada fue considerado como sorpresa de la Champions y está nominado para ser el mejor club del año por la organización que otorga en Balón de Oro. Faye, quien está en el Bodo desde 2022, no suele tener minutos. Al parecer, aceptó que su destino era estar en el banco de suplentes por si acaso. En los 4 años que lleva en su equipo, apenas había atajado en siete partidos.

El encuentro contra Bayern fue su octavo juego. Además, el primero por Champions. Por eso, antes de que entrara a la cancha del Alianz Arena, los organizadores del torneo le enviaron un parche con el balón de estrellas que identifica el campeonato y que abajo tenía la inscripción: “debutante”. Esa fue una costumbre que Uefa heredó del Mundial de Norteamérica, donde los jugadores que vivían algún momento especial, tenían esos símbolos para diferenciarse del resto. Faye entró contento a la cancha. La felicidad por el debut le duró dos minutos. Al 47 empezó la “redada” que terminó en la goleada 5-0 del Bayern contra Bodo. El tanto que abrió el camino lo anotó Jamal Musiala. El segundo gol lo marcó Harry Kane, que llegó a 8 partidos consecutivos anotando en la Champions. La tercera diana la anotó Alphonso Davies con un remate desde fuera del área –golazo–, que dejó a Faye como una estatua ante la potencia del “disparo”.

En los últimos diez minutos llegó la fiesta de Olise. El francés –nació en Inglaterra, habla inglés, pero juega par a Francia–, tiene fama de ser frío. Así dejó al arquero debutante del Bodo-Glimt –acostumbrado a las temperaturas bajas de la ciudad donde vive–, con sus dos remates de media distancia que resultaron sumando al marcador. El primero llegó a los 83. El segundo al 90+2. Ambos, raro en él, Olise los celebró con un toque de euforia. Gracias a su buena actuación, el cuadro alemán, que tuvo en cancha a Luis Díaz has el minuto 79 –el guajiro pasó sin pena ni gloria durante el encuentro–, se metió en la pelea de la parte alta de la tabla de clasificación de esta edición de la Champions junto al PSG y el Barcelona, que el miércoles ganaron por goleada.

El próximo partido del Bayern en Champions será el 13 de octubre contra el otro “gigante” del balompié noruego: visitará, en territorio nórdico, al Viking FK en un duelo programado para las 2:00 p.m. El Bodo, por su parte, volverá a Alemania para plantarle cara al Borussia Dortmund el 14 de octubre. Esperan que esa visita no sea la segunda más difícil del mundo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: