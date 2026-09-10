Hermosas fotos: Registran por primera vez un águila arpía en el Valle del Cauca

Un evento extraordinario se registró en una zona rural del Valle del Cauca, donde fue avistada un águila arpía, cuyo nombre científico es Harpia harpyja, y considerada una de las aves rapaces más imponentes del planeta.

El hallazgo ocurrió en la reserva San Cipriano, ubicada en el municipio de Buenaventura, cuando los integrantes de la Red de Clubes de Observadores de Aves del Valle del Cauca, liderada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), realizaban una jornada de observación de aves.

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En esta jornada participaron los fotógrafos profesionales Diego Fernando Mejía, Maribel Rivera, Crhistian Trejos, Leidi Johanna Hidalgo, Javier Roa y Alejandro Vera.

“Todo comenzó cuando Maribel me advirtió de la presencia de una enorme ave rapaz sobrevolando el área. Minutos después, Crhistian logró localizarla nuevamente cuando se posó en un árbol y, aunque inicialmente no teníamos certeza sobre su identidad, conseguimos obtener fotografías y videos que posteriormente compartimos con otros expertos y comunidades de observadores de aves”, dijo Diego Mejía.

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Después de constatar las características de este imponente ejemplar y de consultar con especialistas, se corroboró que, en efecto, se trataba de un águila arpía de gran tamaño, asociada a bosques tropicales. También sería uno de los principales depredadores de los ecosistemas donde suele habitar.