¿Cuál será el camino de Ecuador sin Bolillo?

Tras una reunión ayer con los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se decidió que el técnico colombiano, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, no sería más el seleccionador de ese país.

La noticia la dio a conocer el presidente de esa entidad, Francisco Egas en rueda de prensa. “Firmamos el finiquito del contrato del profesor Hernán Gómez”, señaló.

“Es una pena porque su nombre es importante para la historia del fútbol ecuatoriano, nos quedamos sin él con mucha pena, por lo que no es más el seleccionador de Ecuador. Lo hacemos en un acuerdo mutuo”, remarcó Egas.

El directivo aseguró que, tras las conversaciones con el estratega colombiano, existe la garantía de que “no habrá inconvenientes de demandas, porque ambas partes nos hemos puesto de acuerdo en los mejores términos”.

En días pasados, el “Bolillo” fue consultado por este diario sobre su situación, y dijo que estaba esperando que lo llamaran para esta reunión.

“Aquí estamos y todavía no he hablado con nadie. Es un contrato bueno para ambas partes, porque si a mi me hubiera llamado otra selección y yo me quiero ir me tocaría pagarles todo el contrato, y también viceversa, o sea que es un contrato bueno para los dos. Estoy esperando a ver cómo se soluciona esto”.

Finalmente, el directivo ecuatoriano reveló que llegaron a un acuerdo en el que al técnico colombiano se le pagará el 30% del contrato que le quedaba restante hasta el Mundial de Catar 2022.

Indicó que el dinero será pagado proporcionalmente porque actualmente pasan por apuros económicos.

Entre los candidatos a suceder en el cargo a Bolillo, habían sonado los nombres de los también colombianos, Juan Carlos Osorio y Santiago Escobar. Sin embargo, ambos rechazaron hablar sobre el tema y les parecía una falta de respeto con Hernán Darío, que los estuvieran mencionando a ellos sin que se hubiera resuelto su situación.

Osorio, por ahora, había descartado dirigir una selección e indicó que rechazó varias propuestas antes de regresar a Nacional porque extrañaba el trabajo del día a día como entrenador de club.

Mientras que “Sachi” Escobar ha hecho una excelente campaña con la Universidad Católica de ese país, y ahora que se resolvió lo del técnico Gómez, podría volver a la baraja de candidatos.

Entre los medios ecuatorianos también suenan dos argentinos: Jorge Sampaoli y Luis Zubeldía. Sin embargo, el presidente de la Federación apuntó que se tomarán un tiempo prudente para definir el proyecto y quién será el entrenador .que lo lleve a cabo