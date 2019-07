Brasil es el primer finalista

Sin embargo, Argentina no bajó los brazos y siguió en busca del gol, con más ganas que buen fútbol, por eso a cinco minutos del final, la afición brasileña coreó a una voz “eliminados”, en compañía de un “ole” ante los toques de los brasileños que sentenciaron el partido con superioridad.

En el segundo tiempo, Argentina tomó la iniciativa ofensiva que permitió un remate de Lautaro Martínez que controló Alisson y otro de Rodrigo de Paul que pasó por encima del arco, pero fue sólo el inicio, porque rápidamente Brasil retomó el control y tuvo el segundo en otra acción colectiva liderada por Dani Alves que Philippe Coutinho no pudo definir.

SÍNTESIS DEL PARTIDO



BRASIL 2



Técnico: Tite

Jugadores: Alisson; Dani Alves, Marquinhos (Miranda, 64’), Thiago Silva, Alex Sandro; Arthur, Philippe Coutinho, Casemiro; Gabriel Jesús (Allan, 80’), Roberto Firmino, Everton

(Willian, 45’).

Goles: Gabriel Jesús (19’) y Roberto Firmino (71’).

Figura: Gabriel Jesús.

Expulsados: no tuvo.



ARGENTINA 0



Técnico: Lionel Scaloni

Jugadores: Franco Armani; Juan Foyth, German Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (Paulo Dybala, 85’); Rodrigo De Paul (Giovani Lo Celso, 67’), Leandro Paredes, Marcos Acuña (Ángel Di María, 59’); Lionel Messi, Sergio Agüero, Lautaro Martínez

Goles: no anotó.

Figura: Lionel Messi.

Expulsados: no tuvo.



Estadio: Mineirao. / Árbitro: Roddy Zambrano (Ecuador). / Asistentes: Christian Lescano (Ecuador) y Byron Romero (Ecuador). / Asistencia: 60.000 personas aproximadamente.