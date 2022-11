¿Daño colateral? La razón por la que Ecuador no convocó a Byron Castillo al Mundial Tras la decisión no estar en el certamen de Qatar, el jugador se mostró fuerte: “El sueño mío no termina, aquí sigo de pie”, dijo.

Con 24 años de edad, Byron Castillo espera clasificar de nuevo a un Mundial con su selección y estar presente en él. FOTO: AFP