Envigado cumple el sueño del Pibe a Camilo Falcao, delantero de Arauca campeón del Babyfútbol

En el Babyfútbol, Camilo Falcao Botello Villalba se llevó los aplausos por sus goles, su gran técnica y porque, al igual que sucede con Radamel Falcao García, es un depredador innato del área chica. Tras salir campeón con Arauca, le llovieron ofertas al adolescente quien, junto a sus padres, se decidió por el Envigado Fútbol Club. La “Cantera de Héroes” lo captó de inmediato para sus divisiones menores con el objetivo de reforzar su formación con miras a convertirse en jugador profesional. El sueño del araucano de llegar tan lejos como su ídolo se sigue alimentando lejos de su tierra natal, pero más cerca del anhelo de unir su nombre al de jugadores como Luis Paredes y Édison Largacha (campeones con Millonarios) o Joel Romero (quien hace parte del América de Cali y ha sido Selección Colombia Sub-20), todos oriundos de Arauca. “Con mis padres nos decidimos por Envigado F.C., porque es una buena cantera; tenemos mucho apoyo, no solo en lo deportivo sino en lo académico. Además, sus jugadores vienen siendo convocados a las selecciones Colombia y el club nos da mucha proyección al exterior”, mencionó el joven.

El regalo de un legendario de Selección

Además de coronarse campeón, ser el máximo artillero del Babyfútbol con ocho tantos y ser elegido el “Jugador del Torneo”, Camilo empezó a vivir momentos especiales en Antioquia. Antes de la final, el exjugador Jorge Aguirre le entregó un regalo especial: unos guayos enviados por David Ospina. El arquero de Atlético Nacional se conmovió con la historia del chico de Arauca y quiso motivarlo para que siga buscando sus sueños. Aunque inició como delantero centro (9), Camilo ha desarrollado una gran habilidad con el balón y también se ha desempeñado como creativo; dos posiciones que le gustan y en las que espera cimentar su futuro. Sobre su llegada, el club publicó un emotivo mensaje resaltando que en su nueva casa lo ayudarán a cumplir sus anhelos: “Una nueva historia se escribe con ilusión, trabajo y alegría. Aquí creemos en el talento, en el proceso y en los jóvenes que vienen con hambre de crecer y dejar huella. Camilo, esta es tu casa”. Asimismo, la institución le recalcó: “Esperamos que el camino esté lleno de aprendizaje, sonrisas y muchos logros con la piel naranja puesta”.

Tras las huellas de los grandes