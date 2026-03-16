Envigado cumple el sueño del Pibe a Camilo Falcao, delantero de Arauca campeón del Babyfútbol

En el Babyfútbol, Camilo Falcao Botello Villalba se llevó los aplausos por sus goles, su gran técnica y porque, al igual que sucede con Radamel Falcao García, es un depredador innato del área chica.
Tras salir campeón con Arauca, le llovieron ofertas al adolescente quien, junto a sus padres, se decidió por el Envigado Fútbol Club. La “Cantera de Héroes” lo captó de inmediato para sus divisiones menores con el objetivo de reforzar su formación con miras a convertirse en jugador profesional.
El sueño del araucano de llegar tan lejos como su ídolo se sigue alimentando lejos de su tierra natal, pero más cerca del anhelo de unir su nombre al de jugadores como Luis Paredes y Édison Largacha (campeones con Millonarios) o Joel Romero (quien hace parte del América de Cali y ha sido Selección Colombia Sub-20), todos oriundos de Arauca.
“Con mis padres nos decidimos por Envigado F.C., porque es una buena cantera; tenemos mucho apoyo, no solo en lo deportivo sino en lo académico. Además, sus jugadores vienen siendo convocados a las selecciones Colombia y el club nos da mucha proyección al exterior”, mencionó el joven.