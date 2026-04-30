Reversazo de la JEP: Aclara que Simón Trinidad no está acreditado como víctima

Tras la polémica de este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) corrigió la inclusión de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como ‘Simón Trinidad’, en un listado de víctimas del macrocaso 06, que investiga el genocidio contra la Unión Patriótica.

Según explicó la entidad, por “una equivocación humana” se anexó un archivo de Excel —identificado como Anexo I— que no correspondía al listado definitivo de personas acreditadas como víctimas ni como intervinientes especiales.

“El archivo fue anexado por una equivocación humana y contenía información preliminar sobre solicitudes que aún están en estudio por parte de la JEP. Por tanto, no tiene efectos jurídicos ni define acreditaciones”, afirmó la JEP.

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La Jurisdicción Especial para la Paz aclaró que el documento relacionado con el Caso 06 contenía información preliminar de solicitudes de acreditación que aún se encuentran en estudio, por lo que no tiene efectos jurídicos ni implica el reconocimiento oficial de víctimas para participar en el proceso.

Según la entidad, la decisión adoptada en el auto se centró en criterios generales del trámite de acreditación, mientras que la identificación de personas se consignó en un anexo que hace parte del documento.

En ese sentido, la JEP precisó que el texto principal “no incluye pronunciamientos individuales ni análisis específicos de casos particulares, los cuales requieren una evaluación detallada y diferenciada”. En ese anexo aparecía el nombre de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad.

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La jurisdicción reiteró que su solicitud de acreditación no ha sido resuelta y continúa en fase de evaluación.

Para corregir la situación, el despacho del Caso 06, dirigido por la magistrada Catalina Díaz, expidió un nuevo auto judicial y pidió notificar la corrección a los solicitantes involucrados.

La JEP explicó además que el proceso de acreditación implica una revisión exhaustiva de cada solicitud, incluyendo soportes documentales, registros administrativos y la verificación de información en distintas fuentes.

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También “contempla la detección de posibles duplicidades y la valoración individual de las pruebas aportadas”, con el fin de garantizar decisiones fundamentadas y consistentes dentro del expediente.

La polémica se desató este miércoles cuando se conoció que la JEP había acreditado como víctima a ‘Simón Trinidad’, como se le conocía cuando militaba en las FARC-, lo que le daba participación de manera activa en todas las etapas del caso ante la JEP.

Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, esto le otorga la condición de “interviniente especial”, lo que implica derechos procesales como aportar pruebas, acceder a la información del caso y tener garantías dentro del proceso judicial, en línea con estándares nacionales e internacionales.

Sin embargo, la JEP fue enfática en aclarar que este reconocimiento no modifica su situación judicial actual.

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Palmera Pineda permanece detenido en Estados Unidos, donde cumple una condena de 60 años de prisión por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses en 2003.

Aunque fue reconocido como víctima, ‘Simón Trinidad’ continúa detenido en Estados Unidos cumpliendo una condena de 60 años por secuestro.

Asimismo, el tribunal señaló que su acreditación como víctima no implica una priorización automática dentro de la investigación del caso 06.

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La relevancia de su participación dependerá del avance de las indagaciones sobre los crímenes cometidos contra miembros de la Unión Patriótica.

El caso 06 es uno de los más emblemáticos de la JEP, pues busca esclarecer la violencia sistemática contra ese movimiento político, considerado uno de los episodios más graves de persecución en la historia reciente del país.