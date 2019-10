Queiroz niega pacto con James

El seleccionador colombiano de fútbol, el portugués Carlos Queiroz, negó este martes haber alcanzado un pacto con el jugador del Real Madrid, James Rodríguez, para no estar presente en los dos compromisos amistosos del equipo tricolor, y aseguró que convocó a los jugadores que pueden dar un mayor rendimiento al equipo.

El técnico calificó de “especulaciones” las informaciones que hablan de un acuerdo entre él y el centrocampista, y pidió “no confundir” con este tipo de noticias.

“No me gusta hablar de los que no están en la convocatoria porque el trabajo de un director técnico es tomar decisiones de inclusión y no de exclusión. Además, no sería respetuoso para otros jugadores”, dijo al ser cuestionado por las ausencias de James y Radamel Falcao.

Sin embargo, el portugués, que realizó estas manifestaciones en una conferencia de prensa ofrecida en la localidad de Algorfa (Alicante), en la que el combinado colombiano prepara los amistosos ante Chile y Argelia, aceptó dar explicaciones al señalar que se trata de “dos capitanes de Colombia y dos jugadores muy importantes en la memoria colectiva”.

“No es verdad que James me haya pedido no venir. Nunca me ha pasado que un jugador me pida no estar”, desveló el director técnico del combinado colombiano, quien añadió que “los 24 que están aquí son los que pienso que pueden responder a los objetivos importantes que nos hemos marcado”.

Colombia jugará este sábado en Alicante contra Chile, mientras que el día 15, en Lille, Francia.