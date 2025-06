Sin embargo, como el fútbol no entiende de promesas arbitrales, la jugada continuó y terminó en gol. Y la historia, increíblemente, aún tenía más tela por cortar.

“Don Óscar, hable con el árbitro y me dijo: ‘Sale el tiro de esquina y aquí se acaba la jugada’”, le confesó el guardameta, asegurando que su decisión de subir al área contraria se basó en las palabras del árbitro, quien le habría garantizado que esa sería la última acción del partido.

“Le escribí a ‘Chipi Chipi’ y le dije: ‘¿Qué te pasó? Cuando uno va en ese tipo de situaciones, va al frente, pero manda a otro al arco’”, relató Córdoba, quien no ocultó su desconcierto por la decisión del portero de dejar completamente sola la portería.

Córdoba agregó un detalle que elevó aún más la controversia: Harlen Castillo sí pidió a un compañero que se quedara cubriendo el arco en caso de que la jugada no saliera bien. Sin embargo, ese jugador —cuyo nombre el exportero prefirió no revelar— no cumplió con la instrucción.