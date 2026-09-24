Horarios y fechas para el duelo del tercer lugar y la final del Mundial Sub-20 femenino en Polonia

La Selección Colombia disputará este sábado el duelo por el tercer puesto del Mundial Sub-20 femenino en Polonia, ante Italia. Las dirigidas por Carlos Paniagua esperan mejorar su resultado histórico en esta categoría: el cuarto puesto en el Mundial de 2010 en Alemania.

Aún con el dolor por no poder estar en la final, pero convencidas de que han dado todo en la cancha en cada uno de los partidos, las jugadoras realizaron la recuperación tras el duelo ante Corea del Norte y ya piensan en Italia.

El duelo ante las europeas, que también perdieron en la semifinal, será este sábado a las 11:00 a.m., hora de Colombia, y en el país se podrá ver a través de Caracol y RCN, así como las apps de ambos canales y www.golcaracol.com y DSPORTS.

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Por ahora, al asegurarse entre las cuatro mejores del mundo y como únicas representantes de Conmebol, las cafeteras ya igualaron su mejor actuación en esta categoría y ahora esperan ante Italia ganar para escribir otro capítulo positivo y quedarse con un lugar en el podio.

“Queríamos ganar, queríamos estar en la final, pero así es el fútbol; nos vamos tristes por el resultado, no era lo que queríamos, pero también estamos tranquilas porque siempre hemos dado todo en los partidos. Ahora nos toca pensar en Italia, el rival por el tercer lugar, y buscar la manera de ganar para ser terceras”, comentó Mariana Mosquera, jugadora de la selección y de Atlético Nacional.

Este grupo, que cuenta con jugadoras como Luisa Agudelo y Juana Ortegón, quienes disputan su cuarto Mundial de categorías menores (dos sub-17 y dos sub-20), tiene a jugadoras que militan en ligas de Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Francia.

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Las jugadoras que militan en el fútbol colombiano lo hacen en Santa Fe, Deportivo Cali, Atlético Nacional, DIM, Internacional de Palmira, Millonarios, Junior, Fortaleza y América.

De las 21 integrantes, siete juegan en el fútbol del exterior. En Estados Unidos militan la arquera Luisa Agudelo, la volante Isabel Weiner y la delantera Valerín Loboa. En España está Mariana Silva, en Dinamarca Samantha Rodríguez, en Francia Sintia Cabezas y en Canadá Maithé López, quien se lesionó y se ha perdido los últimos cuatro juegos del Mundial en Polonia.

Hay que recordar también que este Mundial es el sexto para Paniagua, quien ha clasificado al país a las últimas ediciones de las citas sub-17 y sub-20, siendo el segundo lugar en la India 2022 su mejor resultado hasta ahora.

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El duelo por el título se disputará el domingo, a las 11:00 a.m., hora de Colombia, entre Corea del Norte, actual campeón defensor, y España, que busca su primera segunda corona en esta categoría tras la lograda en la edición de Costa Rica 2022, cuando venció a Japón 3-1.

Corea, por su parte, es la defensora, pues ganó la edición de 2024 que se disputó en Colombia, al vencer 1-0 a Japón.