El tanto de Ronaldo fue el lógico premio para un equipo portugués que buscó la victoria, pero no lo logró hasta el tramo final, cuando los islandeses ya jugaban en inferioridad por la expulsión de Willum Willumsson en el minuto 80 tras ver su segunda tarjeta amarilla.

“Triunfo con sabor especial, por el día que fue, por el homenaje, por el partido 200... y rematarlo con un gol. No puedo pedir más, fue espectacular, inolvidable”, declaró Ronaldo tras el partido.

‘CR7’ admitió, no obstante, que “el partido no fue bueno, aunque no siempre se puede jugar como uno quiere; Islandia no nos dejó jugar”.

“Pero como acaba de decir el seleccionador, las clasificaciones se logran en partidos como este”, añadió.

Roberto Martínez, por su parte, declaró que su equipo “estaba cansado, más mental que físicamente” y consideró que el triunfo fue “merecido, porque sin jugar de la manera más atractiva posible, mostramos los valores de un equipo ganador, como la motivación y el orgullo”.

Tras esta victoria, Portugal suma el pleno de 12 puntos tras cuatro partidos de clasificación para la Eurocopa-2024 y lidera el grupo J, seguido por Eslovaquia con 10 unidades tras vencer 1-0 en Liechtenstein, mientras que Luxemburgo dio la sorpresa al imponerse 2-0 como visitante en Bosnia.

En este último partido de la temporada, el seleccionador español de Portugal Roberto Martínez no quiso sorpresas y alineó de inicio a todas sus estrellas: Rúben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao y, por supuesto, Cristiano Ronaldo.