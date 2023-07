En días recientes, Cristiano Ronaldo llamó la atención al afirmar que no volvería a jugar en las Ligas de Europa y que tampoco lo seduce el fútbol de Estados Unidos, en el que competirá otro gran referente del balompié mundial de los últimos años, el argentino Lionel Messi.

“A Europa tengo claro que no volveré a jugar, quiero seguir en Arabia (Saudita) como ya lo he dicho. No, en Arabia el campeonato es mucho mejor que el de Estados Unidos”, aseguró el portugués al responder a la pregunta sobre un posible reencuentro con Messi, esta vez en la MLS, competición elegida por otras estrellas para darle fin a sus carreras.