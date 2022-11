Y así la mayoría, que incluso han hecho tendencia a Comesaña este jueves. Por su parte, el técnico le restó dramatismo a la derrota en la rueda de prensa posterior al encuentro.

“No sé la magnitud de las cosas y pareciera que lo de Junior es catastrófico, no sé cuál es el drama ni el problema. Me queda una sensación de que hay una exigencia de ser campeones, pero si no clasificábamos a los cuadrangulares tampoco me iba angustiar. Sé cómo llegamos hasta acá y en qué circunstancias perdimos ante Millonarios”, dijo.