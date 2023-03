Futbolistas colombianos que se hacen más fuertes ante la presión

Centrados en sus objetivos

¿Cómo deportistas como Cataño consiguen adaptarse pronto a los cambios más allá de las dolorosas vivencias, y no se quedan en el lamento para lograr salir adelante?

Para Estefanía Ordóñez, psicóloga de la Universidad de Envigado, ese tipo de rol, en el que se evidencia fortaleza, tiene que ver mucho con los objetivos de las personas, en este caso los deportistas.

Dice que ellos se superan independientemente de lo que digan los demás, de la visión que tengan los de afuera, y que esa capacidad para el logro tiene que ser intrínseca y no extrínseca, desde lo personal.

La especialista agrega que lo intrínseco se basa en los valores, en la perspectiva que se tiene hacia el mundo, en historias de vida, en cómo se adapta lo cultural al ser para tener motivaciones, y al aferrarse a lo que se desea, y luchar por ello, es que las cosas funcionan. De lo contrario surgen la ansiedad o las deserciones, al colapsar ante lo externo.

“Si la persona no se mete en la burbuja de lo que es y de lo que ha formado, no hay nada. Para que un atleta pueda sortear todo tipo de adversidades tiene que tener una formación integral, o si no bajara en el rendimiento, eso hablando en lo deportivo. ¿Pero en el tema emocional qué? Por eso caen en la depresión, porque no canalizan la presión”, anota Ordóñez, al agregar que por eso es necesario buscar mecanismos para tener una estabilidad en medio de tantos detonantes. Habla de meditar, de contar con hábitos de vida saludable y una red de apoyo que le permita al atleta tener tolerancia a la frustración.