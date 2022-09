El volante Álex Mejía de Atlético Nacional inició una polémica el pasado martes cuando en la rueda de prensa se refirió al juego de Millonarios, que es valorado por la prensa del país.

Mejía dijo que no servía de nada jugar bien y no ganar títulos. “Uno entiende al hincha de que no solo basta ganar, sino que hay que jugar bien, pero hay que ganar. ¿Por qué? Digámoslo, todo el mundo habla de Millonarios que juega muy bien y si juega muy bien, ¿pero los resultados están? y esto es de resultados”.