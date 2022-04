L uis Díaz vive el mejor momento de su carrera y esto lo volvió a confirmar su entrenador, Jürgen Klopp. “No sabía cuánto disfruta Díaz entrenando. No estoy seguro de haber visto a alguien así antes, siempre sonriendo. ¿Qué tan rápido se ha adaptado? Antes no lo sabíamos, pero no le fue difícil”, manifestó el estratega alemán previo al partido de este miércoles (2:00 p.m.) entre los Reds y el Benfica, por los cuartos de final de la Champions League.

Pero los elogios para el guajiro no solo vienen por parte de los integrantes del conjunto inglés, sino de otras personas del fútbol que destacan el trabajo realizado por el nacido en Barrancas. “Sin duda es un gran jugador que está encontrando y conquistando su sitio en el equipo. Estoy seguro de que tendrá un papel crucial en el éxito del Liverpool en los próximos años”, dijo el dos veces campeón del mundo, el brasileño Rivaldo, embajador de Betfair.

Por la semifinal

Liverpool, seis veces ganador de la Champions, recibe en Anfiled al Benfica luego de la victoria 3-1 en el partido de ida disputado en tierras portuguesas. Allí, Díaz fue figura después de marcar un gol y realizar una asistencia.

El último antecedente en una definición de eliminación directa entre estos dos equipos se dio en los cuartos de final de la Champions 2009/2010, en la que los rojos se impusieron por un global de 5-3.

Los Reds llegan a este compromiso en una racha positiva, pues en el empate 2-2 frente al Manchester City, en la Premier League, alcanzaron su sexto partido consecutivo sin conocer la derrota en todas las competencias. Y continúan segundos en la liga inglesa, a un punto de los dirigidos por Pep Guardiola. Mientras que los de Lisboa, que esperan remontar la serie, el fin de semana vencieron a Belenenses por 3-1 en la Liga portuguesa y con 64 puntos se ubican terceros