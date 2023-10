Lo primero que hizo Arias fue lamentarse por quedar eliminados de la Copa: “Sin duda que es un momento triste porque perdemos el invicto acá en nuestra cancha. Era un partido que no se podía perder, ni se debía perder, pero bueno, tocó. Tenemos que hacer los análisis objetivos de por qué hoy perdimos el partido, no voy a caer en la fácil de decir que los penales son una lotería, no, nosotros perdimos el partido”.

“Me llega una foto. Semana a semana he dicho que se pueden equivocar, pero acá tengo una foto que debe ser la misma del VAR en la que se ve que el arquero tiene los dos pies fuera de la línea”, expresó el timonel charrúa mostrando la imagen en su celular.

Y agregó: “Lo que me molesta es que el árbitro y el que está al lado, puede ser que no lo pueda apreciar. Pero la herramienta que les han dado, que es el VAR, cuando no llama y dice esto, me parece gravísimo”.

De esta manera, el cuadro motilón accedió a las semifinales del certamen junto a Deportivo Pereira, que dejó en el camino a Santa Fe tras vencerlo 2-0 en el Hernán Ramírez Villegas, en Bogotá habían empatado 0-0. También Nacional, que vapuleó en el global a Águilas Doradas 5-1 y Millonarios, que venció, casi sin despeinarse, a Alianza Petrolera, 4-1 en la serie.