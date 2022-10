Aunque creó opciones desde el primer minuto, en esta ocasión Díber Cambindo y Luciano Pons no lucieron tan efectivos y perdieron las oportunidades claras para irse adelante en el marcador.

Díber Cambindo marcó a los 66 y le devolvía la ilusión a los hinchas rojos de alcanzar al empate y buscar la remontada, pero no fue así.

Al final, el delantero, que marcó un tanto, pero falló otras tres opciones claras, fue autocrítico y reflexionó sobre la derrota.

“No fue el día de nosotros los delanteros, no estuvimos claros, tuvimos opciones pero no pudimos cerrar bien las jugadas y terminamos perdiendo. Nunca dejamos de luchar, pero las cosas no salieron como queríamos, ahora toca pensar en Jaguares, el rival del sábado, a corregir los errores y esperar que podamos sacar el resultado que queremos”, concluyó Cambindo.

El Poderoso lució sin orden y partido, y aunque Andrés Ricaurte trató de filtrar balones y generar opciones, en esta ocasión el equipo no fue tan claro y terminó cayendo en casa, perdiendo además su invicto en el Atanasio.

Al Poderoso además del duelo del sábado ante Jaguares, le resta el juego aplazado contra Millonarios, en El Campín, que se disputará el próximo 26 de octubre y finalizará como visitante ante Pasto. El rojo se mantuvo en la casilla sexta con 28 puntos y dejó en suspenso su clasificación a la final de la Liga Betpplay-2.