Así mismo, destacó la plantilla que pudo terminar de armar para este semestre, pero dice que nunca está tranquilo . “Cuando llegué había un plantel conformado, ya se habían ido algunos, estaban llegando otros y he podido tener la aprobación en algunas llegadas como las de Orejuela (Luis Manuel) y la de Varela (Joaquín). Nunca estoy tranquilo, debemos dar un paso adelante. Sí me deja tranquilo que venimos de ganar y eso nos da tiempo para poder llegar a lo que queremos. Sí estoy satisfecho con el plantel, los muchachos están haciendo un esfuerzo muy bueno, se han tenido que sobreponer a la falta de vacaciones y de pretemporada y a la llegada de un nuevo técnico que les pide cosas nuevas y ellos lo han ido asimilando bien ”.

La estadística está a favor del elenco antioqueño que no ha perdido con Pasto en los últimos 7 enfrentamientos entre ambos , con un saldo de 2 victorias y 5 empates. La última derrota del DIM ante el elenco nariñense fue el 18 de octubre de 2020, como visitante 2-1.

Además, Pasto no ha podido vencer al Medellín en el Atanasio. Si se mantiene esa tendencia, el Poderoso sacaría ventaja en este duelo para cerrar la llave en el estadio La Libertad, el miércoles 16 de agosto y de esa manera poder llegar a los cuartos de final.

Cabe recordar que Pasto es un rival que le trae buenos recuerdos a la afición roja, ya que fue contra ese equipo, en 2002, que se rompió la maldición de los 45 años sin títulos de Liga para el elenco paisa.

Joaquín Varela se adapta bien

El defensor uruguayo manifestó que se ha sentido muy bien en estos días que suma de trabajo con el Medellín: “Me han recibido muy bien, me he sentido cómodo y obviamente que cuando el profe me vea listo y apto para jugar, estaré dispuesto, tengo muchas ganas”. Dijo que la idea que tienen con él es que se intente salir jugando bien desde atrás. “En mi impronta tengo la agresividad de los uruguayos, el juego fuerte y creo que con el juego aéreo puedo aportar al equipo”.