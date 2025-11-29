DIM se quejó por errores arbitrales que lo han perjudicado y pidió garantías para lo que resta de la Liga Betplay

Independiente Medellín presentó queja formal por los errores arbitrales y decisiones de los jueces que, considera, lo han perjudicado en el desarrollo del cuadrangular de la Liga Betplay-2. En la rueda de prensa en Cali, tras la derrota con América 2-1, el asistente técnico del Poderoso, el italiano Giuliano Tiberti, ya había manifestado su inconformidad por las decisiones desiguales que, en su concepto han tomado los árbitros en los duelos ante Junior en Barranquilla, el clásico con Atlético Nacional y el duelo ante América en el Pascual Guerrero.

Tiberti mencionó un par de casos en los que no expulsaron o mostraron segunda amarilla a jugadores rivales (Edwin Cardona de Atlético Nacional y Yohan Garcés de América), además del presunto penal que le cometieron a Baldomero Perlaza en el Metropolitano y no fue valorado por el árbitro. Ante estos sucesos que siente el DIM lo han perjudicado, el club decidió enviar un comunicado oficial, una queja a la Dimayor y en particular a la Comisión Arbitral y el Comité Disciplinario del Campeonato. En su comunicado el DIM expresa que: “Independiente Medellín informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a toda su afición que ha presentado quejas formales ante la Comisión Arbitral y el Comité Disciplinario del Campeonato, debido a una serie de decisiones que han perjudicado de manera reiterada al equipo en las tres primeras fechas de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2025-II”.

En la misiva continúa afirmando que “como institución respetuosa del juego limpio y de las autoridades del fútbol colombiano, nos vemos en la obligación de advertir que los errores presentados no son hechos aislados, sino situaciones que han afectado directamente el desarrollo y el resultado de los partidos, comprometiendo la regularidad de la competencia”.

Estas son las acciones que el Poderoso enumera y expone en su reclamo

1. “Un claro agarrón de Didier Moreno en el área sobre Baldomero Perlaza en el juego ante Junior, que impidió una opción manifiesta de gol y que no fue sancionado ni revisado por el VAR”. 2. “La expulsión y posterior sanción al director técnico Alejandro Restrepo, basada en la simple expresión: “no jodás, pítenme una”. Consideramos desproporcionado e injustificable que una frase de reclamo habitual en el contexto competitivo derive en una tarjeta roja y tres fechas de suspensión”. 3. “Un pisotón de Edwin Cardona sobre Daniel Londoño en el clásico contra Nacional, que no recibió sanción ni intervención del VAR, pese a tratarse de una acción evidente de juego brusco grave”. 4. “La omisión de una segunda tarjeta amarilla al jugador del América, Yojan Garcés, pese a una falta por uso indebido de los brazos. En contraste con sanciones aplicadas a nuestro jugador Kevin Mantilla en la primera tarjeta amarilla, por un acción mucho menos grave que la de Garcés que hubiera sido segunda amarilla y roja”.

Otro aparte del comunicado expresa lo siguiente