“Viendo el video es una mano completamente clara y la verdad no entiendo cómo no se sanciona. Solo me queda pedirle disculpas al arbitraje colombiano porque hace unas semanas dije que estaba por debajo del resto de Suramérica, pero me di cuenta de que no es así, que estamos igual en todo el continente”, dijo el entrenador David González.

Territorio esquivo

De esta manera el DIM acumuló su tercera derrota jugando en territorio charrúa en todas sus participaciones en Copa Libertadores. Las anteriores fueron ante Defensor Sporting en la fase de grupos de la edición de 2009 y contra Racing de Montevideo en 2010.

El DIM nunca ha podido ganar como visitante en Uruguay. A las derrotas ya mencionadas, hay que sumarle el empate 0-0 frente a Peñarol en la primera ronda de clasificación a la fase de grupos de la Libertadores de 2010.

Tras la derrota con Nacional en Montevideo, el Equipo del Pueblo se mantuvo en la tercera casilla del Grupo B de la Libertadores 2023 con un punto. En la primera posición están los uruguayos con seis, mientras que la segunda la ocupa el Internacional de Portoalegre, que el miércoles venció 1-0 a Metropolitanos de Venezuela y acumuló cuatro unidades.