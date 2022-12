El aplauso sin final, porque el croata de 37 años, que sin duda vive su último Mundial, no podrá disputar la segunda final consecutiva. Se quedó a las puertas tras haber firmado en cuartos la gesta de derrotar a Brasil, tras forzar, al límite, la enésima tanda de penaltis.

Minuto 81. Partido resuelto entre Argentina y Croacia . La selección del damero ya no podrá dar la vuelta al encuentro. El cartel de los cambios se levanta con el “10”. Sale Luka Modric y las casi 90.000 almas del estadio de Lusail le rinden un respetuoso homenaje.

Esta vez no pudo ser. Argentina no les dio opción de meterse en el partido y Modric vivió una penúltima noche triste. La última podrá vivirla el sábado, cuando Croacia dispute el partido con el tercer puesto contra el perdedor de la otra semifinal entre Francia y Marruecos.



Pero los aplausos que le llovieron al croata no solo venían de los aficionados de su país. Los argentinos que estaban en las tribunas se sumaron. Fue una manera sencilla de homenajear a uno de los mejores jugadores del mundo, a un caballero.

“No escuchaba a los hinchas argentinos que me aplaudieron porque estaba un poco triste, pero si ha pasado esto, agradecer y ya está. Fue un ambiente increíble y ya está”, dijo Modric en declaraciones posteriores al partido.

La conexión entre Luka y el seleccionado suramericano es grande. Contra Argentina empezó todo y frente a la albiceleste pudo acabar. El 1 de marzo de 2006 debutó con la selección croata en un duelo contra Argentina, con 21 años y sin ninguna sospecha de la estrella que sería.

Lejos del brillo de otros grandes del mundo, Modric se ha forjado una reputación sin brillantina pero con el respeto de todo el mundo del fútbol. El que demostró el estadio en su salida.

A sus espaldas con Croacia, Modric ha disputado cuatro Mundiales y se ha convertido en el líder indiscutible de su generación de futbolistas, la que alcanzó la final en Rusia por encima de otras grandes favoritas.