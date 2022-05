Pero ese club no es el único que ha recibido dinero en los últimos años, otros han entrado en la lista de los adinerados como el Leicester y el West Ham.

Dos italianos se suman

¿Por qué los compran?

José David Marulanda, experto en mercadeo deportivo en Global Sports, explica que este fenómeno se presenta porque los equipos que dan mayores ganancias ya tocaron un techo, y es más rentable invertir en un club que en unos años pueda llegar a ese nivel, como le sucedió al Manchester City.

“Al adquirirlos no asumen en el mismo costo de un equipo grande y son más baratos con el potencial que tienen, obviamente con el pasar del tiempo y cumpliendo unos objetivos importantes, se convierten en equipos grandes, porque van a generar más ingresos y se van a convertir en poderosos, como lo ha demostrado el City que hace unos 15 años no era el equipo que hoy es, no tanto por la inversión que le hicieron sino por el nombre que ha ganado”.

Los grupos económicos toman la decisión de participar en una sociedad porque el fútbol goza de muchos privilegios que no tienen otros sectores, lo mediático, lo social y esto llama mucho la atención por todo el tema de la lucha de poderes y una gran herramienta de imagen pública. La industria del fútbol es el 0,7% del PIB del mundo”.

Esta industria está entre las 30 primeras economías del mundo y eso hace atractivo que los grupos empresariales compren y adquieran equipos