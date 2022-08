Cuando la agarra sale disparado como una flecha. Su estilo de juego hace que no solo comparta nombre con el guajiro Luis Díaz , sino que su habilidad es parecida. “Me dicen que es un privilegio tener ese nombre y yo me siento referenciado por él porque es uno de los mejores del mundo”.

“Desde pequeño ha destacado por su velocidad. Cuando estábamos en la categoría sub-15 era muy difícil marcarlo, porque cuando uno estaba llegando, él ya había finalizando la jugada. Sacaba mucha ventaja”, dice el lateral izquierdo Marlon Velásquez, quien ha jugado con Díaz en las categorías menores de Envigado.

La rapidez con la que se mueve en el terreno contrasta con su serenidad cuando está afuera. Habla pausado y con sinceridad. Sus ojos brillan al mencionar a sus familiares que viven en Urabá, de los que está lejos desde enero de 2017, cuando llegó a formar parte de las divisiones menores del club naranja y empezó a vivir en una casa hogar en el barrio El Dorado.

Sus inicios

En los primeros años de su infancia Luis no jugaba fútbol. Practicaba atletismo porque a su mamá no le gustaba que estuviera detrás de una pelota. Corría los 100 metros planos y vallas. También participaba en salto largo. “Ella decía que no me quería ver jugando fútbol, que era mejor el atletismo. Pero a mi papá sí le gustaba el fútbol y yo me escapaba de la casa para ir a jugar”, relata con una sonrisa.

Cuando tenía nueve años su mamá cedió y empezó a entrenar en Urabá Estelar Fútbol Club, conjunto en que inició su proceso formativo y en el que se destacó por su capacidad goleadora.