Este Nacional se está acostumbrando a las definiciones dramáticas y así como sucedió frente a Millonarios con el gol de Felipe Aguirre en el descuento que le dio la posibilidad de ir por el título de la Copa Betplay, Óscar Perea le brindó la victoria al club verdolaga sobre el América, también en el epílogo del partido.

Más allá de que el elenco antioqueño no tuvo un buen compromiso, había que ganar y se consiguió el objetivo, porque si no alcanzaba los 3 puntos quedaba muy lejos de Millonarios que, con el triunfo 1-0 sobre el Medellín, alcanzó 9 unidades y había que disminuir esa brecha sí o sí.

Para ese propósito, nuevamente el respaldo de los hinchas fue fundamental, porque cuando el equipo verde peor jugaba no dejaron de alentar y en vez de silbarlo, como lo hicieron muchas veces esta temporada, desde todos los sectores (menos de la tribuna norte que no estaba habilitada porque ya ahí se encontraba ubicado el escenario del concierto de Karol G) se escucharon los cánticos de apoyo para empujar a un equipo que parecía haber dejado todo en la final de la Copa Betplay y no tenía arrestos.

Incluso, el técnico Jhon Bodmer inició el compromiso con varias novedades en la nómina y no aparecieron hombres importantes como Felipe Aguirre, aquejado por una sobrecarga, ni Jéfferson Duque, al que tuvo que ingresar al final cuando no encontraba el camino para superar al conjunto vallecaucano.

Así que la responsabilidad estaba nuevamente en los pies de los jóvenes, como el zaguero Simón García que hizo pareja con Cristian Zapata, quien al principio nuevamente dejó dudas sobre su nivel, pero que terminó mejorando sobre el final del partido.

Frente a ese panorama, apareció Robert Mejía para transmitir liderazgo, porque el equipo estaba nublado en lo futbolístico y no encontraba los circuitos necesarios para poner en aprietos al América, que también necesitaba ganar para mantener opciones.

El primer tiempo fue mejor que el segundo, porque en esos 45 iniciales los equipos generaron mayores opciones de gol. En cambio, en la etapa complementaria el juego se tornó soso e impreciso de lado y lado. Apareció el cansancio y no había esa actitud de ir al frente, así que todas las apuestas se centraban en un chispazo, en una genialidad que no aparecía.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba el minuto 90, el lateral Samuel Velásquez desbordó y la jugada culminó en un centro al área que encontró a Óscar Perea, para que el juvenil cruzara su remate y le diera vida a Nacional en el cuadrangular, dejando a los Diablos en su propio infierno y prácticamente eliminados de cualquier opción.

El jueves se volverán a encontrar, esta vez en el estadio Pascual Guerrero y Nacional tendrá que buscar nuevamente los 3 puntos para seguir recortando camino hacia una final que, todavía esta lejos, pero no es imposible.

Reviva aquí el minuto a minuto de este compromiso:

¡Termina el partido en el Atanasio Girardot! Nacional venció al América de Cali y sigue vivo en el Grupo B de los cuadrangulares.

Minuto 90+3: ¡Gooooool de Nacional! El joven atacante Óscar Perea marcó el 1-0 del cuadro verde contra América.

Minuto 86: Carlos Darwin Quintero hizo gol para el América de Cali. Sin embargo, el juez central del partido lo anuló por fuera de lugar.

Minuto 80: el futbolista brasileño Jader Gentil tuvo una oportunidad clara para rematar al arco del América. Sin embargo, en lugar de atacar la pelota se quedó esperándola y los defensores del equipo caleño le cerraron los espacios.

Minuto 75: el entrenador de Nacional, Jhon Jairo Bodmer, hizo dos cambios buscando mejorar el rendimiento de su equipo en el partido. Salieron Juan Pablo “Tatay” Torres y Brahian Palacios. En su lugar entraron Jhon Duque y Jader Gentil.

Minuto 70: el atacante Óscar Perea hizo una buena jugada individual en la mitad de la cancha, comandó un cotraataque en favor de Nacional, pero no resolvió bien cuando intentó pasársela a Juan Pablo “Tatay” Torres. El juego sigue empatado 0-0.

Minuto 65: el partido ha estado disputado. Hasta el momento se han hecho 11 faltas. De ellas, cinco las hizo Nacional y las seis restantes América.

Minuto 60: Nacional ha sido el equipo más incisivo en ataque durante el partido. Hasta el momento ha rematado 12 veces al arco del América. De ellas, 4 han tenido peligro. Por su parte, el elenco caleño lo ha hecho solo 5 veces y ninguna con riesgo para Kevin Mier.

Minuto 55: en los últimos minutos el partido ha estado parejo, disputado en la mitad de la cancha entre ambos elencos. Sin embargo, ninguno de los conjuntos se ha acercado con peligro al arco del rival.

Minuto 50: América de Cali hizo gol en el inicio del segundo tiempo, pero el juez central del partido lo invalidó por fuera de lugar de Víctor Ibarbo, que fue el anotador.

¡Empezó el segundo tiempo del duelo entre Nacional y América!

¡Finaliza el primer tiempo en el Atanasio Girardot!

Minuto 43: hasta el momento, de acuerdo con la estadística oficial del encuentro, América ha tenido un 69% de la posesión del balón, mientras que Nacional, que es local, aparece con el 31% restante.

Minuto 38: América vuelve a tomar el control del compromiso y se aproxima con posibilidades a la portería de Mier.

Minuto 33: El juvenil Simón García evita un remate muy peligroso de Víctor Ibarbo para mantener la portería de Nacional en cero.

Minuto 31: Tarjeta amarilla para Cristian Zapata después de una falta fuerte sobre Quiñónes.

Minuto 28: El partido se empieza a cortar con faltas de lado y lado y Nacional pierde efectividad en las sociedades de ataque que no se encuentran.

Minuto 23: El encuentro se equilibra y los dos equipos se turnan el balón, pero dejaron de generar riesgo en las áreas.

Minuto 17: América se sacude del dominio que había alcanzado Nacional y en una salida termina con un remate de Víctor Ibarbo que pasó desviado sobre la portería de Kevin Mier.

Minuto 13: Nacional equilibró el partido y le gana las bandas al América generándole riesgo al elenco visitante.

Minuto 8: Primera llegada de Nacional después de una buena descolgada del venezolano Eric Ramírez, quien remata, pero ataja el portero Soto y la envía al tiro de esquina.

Minuto 5: América empezó el compromiso con el control de la pelota y ha tenido mayores aproximaciones en los primeros minutos. Nacional intenta acomodarse en el partido.

Minuto 1: Rueda el balón entre Nacional y América en el Atanasio Girardot.