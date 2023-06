A veces en las finales se gana más con jerarquía que con fútbol y eso fue lo que le sucedió este jueves a Atlético Nacional que superó 1-0 a Águilas y recuperó opciones de llegar a la final de la Liga Betplay-1.

Un golazo de Dorlan Pabón, a los 23 minutos del partido después de que Deossa peleara un balón por un costado, fue suficiente para que el verde festejara la victoria.

Y es que tras esa anotación, el conjunto antioqueño se dedicó a defender la diferencia, mientras que Águilas se fue a buscar la paridad, porque el resultado lo dejaba muy lejos de la posibilidad de jugar la final.

En ese momento, a la defensa verde le tocó asumir el peso del partido y aparecieron las figuras de Kevin Mier y los centrales Juan Felipe Aguirre y Cristian Zapata para conjurar el peligro.

El técnico Paulo Autuori intentó arrebatarle nuevamente el balón al conjunto visitante y envió a la cancha a Nelson Palacio que le dio mayor equilibrio.

En la previa de este compromiso, el entrenador brasileño habló de actitud y que no concebía que su equipo careciera de esta y hay que decir que el verde se aferró a eso, porque las ideas no aparecían en ataque y se veía a un Dorlan Pabón luchando muy solo y a Duque carente de opciones porque no tenía quien le llevara la pelota a la zona en la que él es influyente.

En la tribuna, los hinchas alentaban al equipo y se comían las uñas, mientras veían como Águilas presionaba a la zaga verdolaga, sobre todo en el segundo tiempo.

Bajo las condiciones en las que se disputaba el encuentro, Nacional se resguardó y salía rápido buscando un contraataque. Mientras el cuerpo técnico, en medio de su desespero, buscaba soluciones para no sufrir tanto sin el balón. Fue así como se determinó el ingreso de Jarlan Barrera y Francisco Da Costa por Dorlan Pabón y Jéfferson Duque.

Esos cambios le dieron un nuevo aire al conjunto antioqueño para salir de la presión de Águilas. Incluso, Da Costa tuvo una oportunidad para ampliar el marcador, pero le pegó mal a la pelota y se fue por encima de la portería.

Al final, Kevin Mier terminó como la gran figura de Nacional, sacando pelotas importantes y el 1-0 fue suficiente para que el verde ganara el partido. De esa manera, el verde igualó con 5 puntos a Alianza Petrolera, que empató 0-0 con Pasto, en la cima de su cuadrangular .

Es cierto que no fue el mejor partido de Nacional, pero a veces la jerarquía alcanza para sacar resultados y ese fue el caso ante Águilas.

Reviva aquí el minuto a minuto de este compromiso:

Minuto 90+8: Termina el partido con triunfo de Nacional 1-0 sobre Águilas.

Minuto 56: Danovis Banguero salva a Nacional después de que Kevin Mier estuviera vencido. Presiona Águilas.

Minuto 54: Tiro libre que cobra Marco Pérez y Kevin Mier evita el gol de Águilas.

Minuto 52: Álex Castro, quien ingresó en Águilas, le da problemas a Nacional en defensa.

Minuto 46: Inicia el segundo tiempo entre Nacional y Águilas en el Atanasio.

Minuto 45+1: Termina el primer tiempo con triunfo parcial de Nacional 1-0.

Minuto 42: De nuevo Águilas tiene la oportunidad de la igualdad, pero su remate sale desviado.

Minuto 37: Desborda Nelson Deossa y Jéfferson Duque recibe en el área, remata y el portero Contreras controla el balón.

Minuto 29: Jesús Rivas casi iguala el marcador, pero su disparo se fue desviado.

Minuto 23: Goolll!! de Nacional. Dorlan Pabón anota con un remate de fuera del área y Nacional gana 1-0.