Nacional lo intentó, pero el negocio en el Atanasio fue nuevamente azul

Si hubo un responsable para que Nacional no acabara con la racha de los casi seis años sin victorias frente a Millonarios en el Atanasio, fue el portero Álvaro Montero.

Desde un inicio, el conjunto verdolaga tuvo la iniciativa por encima del equipo alterno de Millonarios, pero le faltó mayor profundidad para generar más opciones y, cuando sí la encontró, apareció el cuidapalos visitante para ahogar el grito de gol de los aficionados verdes.

La mejor llegada del primer tiempo estuvo en los pies de Tomás Ángel, quien quedó mano a mano con Montero e intentó cruzar su remate, pero milagrosamente el arquero terminó sacando la pelota.

Después de esa jugada, Nacional intentó aproximarse con remates de larga distancia, sobre todo de Dorlan Pabón, Andrés Román y el brasileño Jader Gentil.

Millonarios, en cambio, intentaba salir en velocidad y, en el inicio del segundo tiempo, halló su posibilidad más clara cuando Fernando Uribe encaró a Kevin Mier, quien también respondió con categoría y evitó la caída de su arco.

Cerca del final del compromiso, de nuevo Montero se vistió como el héroe azul y en una reacción felina ante un posible autogol de uno de su zagueros volvió a realizar una increíble atajada.

Los más destacable de los dirigidos por Paulo Autuori fue que la intensidad de juego se mantuvo por más minutos y no presentaron esos baches que sí aparecieron en los duelos anteriores. Sin embargo, el resultado no fue a su favor ante un Millonarios que, si bien plantó cara, tuvo la ausencia de muchos de sus principales jugadores.

Así que para Nacional habría sido un partido redondo si se hubiera llevado el resultado, porque por momentos se mostró valiente y arriesgó más de la cuenta dejando a Nelson Palacio como hombre libre para que se batiera con los jugadores más rápidos del rival. Otro hecho destacable fue el regreso de Sebastián Gómez, quien ingresó en el segundo tiempo por Yerson Candelo y ese retorno es una excelente noticia para el técnico y los aficionados.

Puede que a Nacional le haya faltado fútbol, no actitud. El verde dejó todo en la cancha para encontrar la victoria, pero no pudo romper la resistencia del equipo visitante y tendrá que esperar para acabar esa racha del conjunto azul, que no pierde en el Atanasio desde el 16 de septiembre de 2017, 3-2. En ese periodo de tiempo, Millonarios sumó 3 victorias y 4 empates con el de este sábado.

Reviva aquí el minuto a minuto de este partido:

Minuto 90+5: Termina el partido 0-0 y Nacional sigue sin ganarle a Millonarios en el Atanasio hace casi 6 años.

Minuto 90: El partido entra el los 5 minutos de la reposición.

Minuto 80: Nacional acelera y se va con todo por el triunfo.

Minuto 76: Remate de Jader Gentil que por poco cuelga a Montero.

Minuto 74: Nacional intenta meter atrás a Millonarios, pero no encuentra opciones claras.

Minuto 67: Sebastián Gómez ingresa por Yerson Candelo.

Minuto 63: Remate de Andrés Román que controla Álvaro Montero.

Minuto 56: Ambos equipos van por el partido, priorizan el ataque y sufren las defensas.

Minuto 50: Muestras de dolor de Yerson Candelo tras un choque, pero se recupera sin consecuencias.

Minuto 46: Inicia la segunda parte del compromiso.

Minuto 45+3: Termina el primer tiempo. Nacional es superior, pero no lo traduce en el marcador.

Minuto 34: Nelson Deossa también se atreve a disparar a la portería y también pasa cerca el remate.

Minuto 33: Remate de Dorlan Pabón que pasa cerca del horizontal.

Minuto 29: Millonarios intenta salir del dominio verde y adelanta sus líneas.

Minuto 20: Otra oportunidad clara de Nacional, ahora en un remate de Andrés Román que sale desviado.

Minuto 18: Tomás Ángel tiene un mano a mano con Montero, que resuelve el portero de Millonarios a su favor.

Minuto 1: Rueda el balón en el Atanasio entre Nacional y Millonarios.