El Arriero, quien como jugador también fue referente de esta institución entre 1975 y 1984, logró acabar con la agonía de celebraciones del conjunto verde, que desde el 2017-1, cuando fue campeón con Reinaldo Rueda, no lograba un título en la Liga.

Igualmente, Alejandro Restrepo ratificó sus condiciones al conducir al Pereira a su primer título, en 78 años de historia. La nómina discreta de este elenco no le impidió realizar una destacada campaña que le permitió dar la vuelta olímpica en la Liga-2, tras superar en la serie de la final al DIM, desde el punto penal. “Me siento orgulloso de ser antioqueño, los jugadores lo saben porque siempre defiendo mi tierra, mi departamento. Esa es la mejor escuela en la que me he podido educar como entrenador”, subrayó el orientador.

También tuvo un sobresaliente 2022 Carlos Paniagua, quien tras una brillante campaña alcanzó el subtítulo del Mundial Sub 17 femenino con la Selección Colombia, luego de caer en la final frente a España (1-0), en La India. Igualmente tuvo una digna presentación con el seleccionado Sub 20 en la Copa Mundo femenina de Costa Rica, en la que la Tricolor fue eliminada en cuartos de final por Brasil (1-0).

“Este año se convirtió en el desafío más grande que he podido asumir para un periodo tan corto”, indicó Paniagua