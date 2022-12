El brasileño Francisco Da Costa llega a Nacional como el goleador del Bolívar de La Paz. Tiene 27 años e inició su carrera en Paranaense, después pasó por Internacional, Tombense y San José antes de ir al fútbol mexicano en el que actuó en Venados, Atlante y Querétaro. Así mismo, jugó en Sol de América de Paraguay. EL COLOMBIANO dialogó con él.

¿Cómo han sido los días desde que firmó con Nacional?

“Feliz de llegar a un club tan importante. Ya estuve en Medellín, pude hacer los exámenes médicos, conocer la sede, hablar con el profe Autuori, recorrer la ciudad y me pareció todo muy lindo, muy organizado. Todas las personas me habían hablado de la ciudad de la eterna primavera y es verdad”.

Cuéntenos de su trayectoria...

“Salí de Brasil a los 20 años, no sabía lo que representaba irme lejos. Estuve 4 años y medio en México, donde jugué en todas las divisiones hasta que llegué a Queretaro. México también me ayudó en la adaptación afuera de la cancha. Estar lejos de casa no es fácil. De ahí me fui a Paraguay, hice un semestre muy importante, logramos cosas muy bonitas y ahora estaba en el Bolívar de La Paz, donde pudimos ser campeones e hice un ciclo allá muy bueno. Ahora espero hacer historia con Nacional”.

¿Dónde aprendió a hablar el español?

“Fui a México sin saber el idioma y llegué solo, por lo que me tocaba aprenderlo rápido. Cuando jugué con el Atlante estaba al lado de 8 o 9 uruguayos y el resto eran mexicanos. Además soy de Porto Alegre y se nos llama gauchos, pero hablo así gracias a la convivencia que tuve con los uruguayos, mexicanos y paraguayos”.

¿Qué hace en sus tiempos libres?

“Soy muy tranquilo, me gusta mirar series, jugar Fornite en la Playstation. Me gusta hablar con mis amigos y también veo uno que otro partido de fútbol. Igual, aprovecho para entrenar en mi casa, soy muy casero”.

¿Si no hubiera sido futbolista a qué se habría dedicado?

“Difícil porque desde niño pateo la pelota y he querido ser jugador. Estaría un poco frustrado, porque es el deporte que yo amo, pero igual haciendo cualquier otro deporte u otra manera de relacionarme con el fútbol, teniendo en cuenta que a veces es cruel como sucedió con la eliminación de Brasil en el Mundial. Hay que perder y llorar, pero es la emoción que mueve al mundo y lo importante es estar metido ahí porque es el deporte más hermoso”.

Como buen brasileño debe llevar la música en la sangre, ¿alguna canción que lo haya marcado?

“Siempre en los vestuarios hay alguna que te marca. Escucho un montón de música brasileña. Últimamente he escuchado mucho reguetón y sé que en Colombia también se escucha. Nosotros los brasileños somos alegres, a cada rato estamos inventando nuevos ritmos, me gusta la alegría de la música”.

¿Quién fue su ídolo de niño en el fútbol?

“Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo y Ronaldinho me han gustado siempre, y ahora Neymar. Es difícil predecirlo, pero me parece el último gran 10 de Brasil, por ahora no veo más. Me encanta su juego callejero”.

¿Y cuál delantero es el que más lo ha influenciado?

“Ronaldo Nazario seguramente, pero crecí también mirando a Ibrahimovic. Es muy difícil volver a ver a un 9 igual que el ‘Fenómeno’ (Ronaldo), le tengo mucha admiración”.

¿Quiénes son su familia?

“Mis padres, que están separados. Mi papá, que jugó al fútbol también. Además de dos hermanas y un hermano por parte de él. Y por parte de mi mamá tengo una hermana. Todos ya tienen hijos menos yo, así que tengo un equipo de fútbol de sobrinos ya (risas)”.

¿Cómo veía a Nacional antes de llegar al club?

“Ya de por sí cuando se habla de un club campeón de América uno sabe que es grande. Es un equipo del que siempre supimos su grandeza, el club más importante de Colombia. En Brasil le tienen mucho respeto”.

¿Cuál es su ilusión con el equipo antioqueño?

“La grandeza te da la gloria y no hay gloria sin grandeza. Eso me lo proporciona Nacional. Sé que hacer las cosas bien me va a llevar a lo más alto. Esa es la expectativa. En el fútbol ganar es muy complicado, pero cuando te das cuenta de que estás en un equipo de calidad te sentís más cerca de la victoria. Tengo una mentalidad ganadora, aprendo de las derrotas, pero hay que buscar ganar siempre y eso es lo que quiero en Nacional”.

¿Qué conversó con el técnico Autuori?

“Es un referente, la gente lo respeta mucho en Brasil. Tiene un valor humano inmenso y es campeón de Libertadores y del mundo. Tenía ganas de conocerlo y hablamos en la sede. Me pareció un técnico divertido, relajado, me dejó una grata impresión. Estoy ansioso por comenzar a trabajar con él y tratar de entender rápido sus ideas”.

¿Ya conoció al plantel?

“Muy poco, los saludé cuando estaba haciendo los exámenes, pero quiero adaptarme al grupo, ser un buen compañero y conformar familia”.

¿Cuáles son sus sueños?

“Ganar y seguir jugando al alto nivel. La gente me pregunta por metas, pero no pienso más allá del día a día. El principal objetivo de Nacional debe ser arrancar bien la Liga y la Libertadores. Mi sueño siempre será ganar y salir campeón de todo lo que me toque jugar y ni te digo ganar una Libertadores, que tiene su encanto y es muy competitiva”.

¿Cómo va con la comida antioqueña?

“Me gusta la bandeja, que ponen todo junto y queda sabroso y me encanta hacer asados, tengo una cultura de mucha carne”.

¿Cuál es su mensaje para los hinchas?

“Que trato de ser una buena persona además de futbolista, a veces nos equivocamos como todos, pero estoy con la cabeza de lleno en Nacional y espero llegar y poder dar lo mejor de mí para que la gente quede feliz”.

¿Cuál es el mejor consejo?

“Me he dado cuenta de la presión que hay en el fútbol y no nos podemos dejar llevar por las circunstancias sino enfocarnos en lo que nos lleve al éxito”.

¿Qué ha sido lo más difícil en su vida?

“La adaptación a La Paz, no esperaba sufrir tanto, además de una lesión de hombro que me dejó 3 meses afuera. Fue muy duro”.

¿Está pasando estas fechas en Brasil?

“Sí, acá estoy con mi familia y mis amigos, pero entreno a diario. Me gusta venir y recargar baterías. Estoy ansioso por empezar a trabajar con Nacional”.

¿Por qué tanto afán?

“Ya quiero estar en Medellín, buscar mi casa, empezar a jugar, ya extraño esa dinámica. Una vez tenga mi casa y empiece la rutina con el club me sentiré con los pies en la tierra”.

Y se viene la Copa Libertadores...

“Estoy esperando con ansias el torneo y me genera ansiedad el sorteo de la fase de grupos”.