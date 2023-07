“Desde el año anterior estamos tratando de construir muy buenos equipos. El profe Hernán Darío “Bolillo” Gómez nos acompañó en su momento e hicimos unas buenas incorporaciones. Luego, con el profe Julio Comesaña. Después, lo que le armamos a David (González) y este semestre también al profesor Alfredo Arias. Estamos tratando de tener una plantilla estable, con contratos más largos, porque no es fácil para un equipo tener 7, 8 o 9 cambios cada seis meses. Este semestre vamos a tener alrededor de 2 o 3 salidas no más y el resto de la base es la misma. Estamos armando un proceso para que se convierta en proyecto, con unas bases y unos cimientos sólidos desde lo administrativo”.

“Nosotros no lo considerábamos transferible porque es un jugador de nuestra entera confianza. Sin embargo, por petición del técnico y el presidente del Junior comenzamos a conversar y se dio la oportunidad. Además, nosotros necesitábamos arriba un jugador como Brayan León, al que le veníamos haciendo un seguimiento desde que jugaba en Pereira. Entonces fuimos por el canje, Brayan vino, presentó los exámenes, pero ellos consideraron que Víctor no estaba en óptimas condiciones de salud para llegar al Junior, algo que fue muy raro para nosotros. Pero finalmente pudimos hacer el canje por Steven Rodríguez, que estaba en Alianza. Steven pasó a Junior y nosotros nos quedamos con Brayan León todo este año”.

¿Qué enseñanzas le dejó el semestre pasado?

“Creo que nos faltó haber tenido una preparación física más exigente para rematar mejor los partidos, porque nos hicieron muchos goles en los últimos 5 minutos y eso no nos permitió tranquilidad, estuvimos en un momento fuera de los ocho. También nos pasó en la Libertadores cuando nos empató Internacional acá y cuando perdimos en Uruguay con Nacional, eso no nos permitió la clasificación. Es necesario entender que este equipo necesita estar en instancias finales más veces, dar vueltas olímpicas, todos lo estamos interiorizando, es una obligación ser campeones, somos once veces subcampeones, donde tuviéramos la mitad de esos títulos, no podríamos estar hablando de que tenemos seis estrellas no más, deberíamos tener 11 o 12 facilito. Esa es una deuda que tenemos con los hinchas”.