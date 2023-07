“Que los jugadores cuando vengan del exterior lo hagan en lo posible con una posición familiar definida, con su esposa e hijos, porque hemos visto que esta ciudad no es fácil de llevar y eso le pasó factura a Da Costa y también en casos anteriores que no voy a mencionar, pero hemos tratado de evolucionar en eso”.

“No tiene nada que ver con malos momentos en el club, con malos pasajes. Por el contrario, siempre ayudó, miró a los ojos. Mis respetos para él y me le quito el sombrero como profesional. No hay porque ensuciar su imagen”.

“Es un gran profesional, diría que es de los que más me impresiona. Respetuoso, atento al trabajo, preocupado por su parte física, su peso, un buen líder. En ese sentido, nos da mucha tristeza perderlo, pero entendemos que tenemos 4 laterales izquierdos y no podemos quedarnos con todos. A él se le vence el contrato a fin de año y no era fácil su renovación teniendo a Álvaro Angulo, Andrés Salazar y Samuel Velásquez. Era difícil sostener a los 4 y vimos que Danovis tuvo la fortuna de que Águilas le ofreció, no solamente estar este resto de temporada, sino un año más y eso le otorga una estabilidad laboral mayor. Es un gran profesional y le deseamos lo mejor”.

“Por Sebastián sí hay ofertas de Brasil, pero a Nacional no le satisfacen y quiero ser muy enfático en que no lo estamos vendiendo, es el mercado el que lo está requiriendo. Obvio que en la oferta de Brasil hay una mejora en el salario del jugador y eso le llama la atención. Nosotros estamos tratando de que él nos acompañe, como mínimo este semestre, porque es un momento muy inoportuno para pensar en un reemplazo. No es satisfactorio el monto que nos ofrecen ni la forma en que nos lo quieren pagar, estamos pendientes de ver cómo termina el tema”.

“Si hubiéramos tenido suerte en un penalti la historia hubiera sido diferente. Si hubiéramos perdido la final por un 3-0 la preocupación sería mayor, claro que la tristeza es la misma porque no ganamos, pero Nacional estuvo 42 minutos campeón y perdimos por penaltis. Es correcto que eso no es consuelo ni sirve de nada, porque lo que sirve es el resultado final”.

“No voy a entrar en ese juego, hay gente que puede estar de acuerdo con lo que hacemos y valorarlo, otros no. La afición está en su derecho de exigir lo que cree conveniente para el club y si cree que estamos haciendo mal las cosas, uno tiene que respetar esa opinión. Estamos haciendo todo con un grupo dirigencial muy capaz, que ha dirigido este equipo por años. El hecho de que haya un presidente nuevo no cambia la dirección del equipo ni las políticas que traza la junta, yo simplemente las ejecuto. Esta misma junta directiva fue la que quedó campeona de la Copa Libertadores 2016, no ha cambiado en nada. Hemos tenido una situación económica que hemos tratado de resolver, es lo que uno quiere que el hincha entienda, pero la afición siempre exigirá lo mejor para su equipo”.

“Yo no la conozco. Es cierto que es un grupo que está comprando los activos más importantes del país, pero acá no ha llegado nada”.

“De pronto en no generar una mayor cercanía con los hinchas, yo noto que el ambiente en el estadio se ha vuelto muy hostil. Van 5 minutos del partido y si Nacional no ha tenido el control del juego ya el ambiente en la tribuna no es el que uno percibe debería ser. En ese sentidos nos ha faltado trabajar para tener un acercamiento mayor con la hinchada. No queremos enemistad con el hincha, porque sabemos que la mejor forma de conseguir los objetivos es con ellos de nuestro lado”.

¿No se exagera con la juventud y la cantera?

“El hincha cuando no conoce al jugador es normal que no lo defienda porque es un joven que sale de la cantera, pero cuando venga un ofrecimiento y se venda a alguno de estos muchachos, estoy seguro que van a venir las críticas sobre la directiva, porque estamos vendiendo las figuras. Son esas mismas que hoy muchos no apoyan, otros sí. Dicen que el equipo necesita veteranos y los tenemos, los muchachos no están solos, están Jhon y Jéfferson Duque, Dorlan Pabón, Cristian Zapata, ahora llega Cantera. Aguirre no tiene mucha edad, pero sí experiencia afuera; Andrés Román ni se diga, Álvaro Angulo también es de experiencia; Nelson Deossa fue al fútbol argentino y jugó en el Huila y en el Junior, este no es un Nacional de niños, tiene juventud pero también se mezcla con jugadores de experiencia, recorrido y trayectoria”.

¿Está usted tranquilo con la nómina que tienen?

“Nunca va haber un equipo ideal, habrá hinchas a los que no les guste Kevin Mier y quieran el regreso de Armani, por poner un ejemplo. El club cree en su cantera y en sus jugadores. Creemos que esa posición, por ejemplo, está muy bien cubierta con Mier, Chipi Chipi y Marquínez. Hay jugadores que son del agrado del hincha y uno respeta, pero el club analiza que no es el momento para que regresen o se quisieron traer otros. La nómina de Nacional siempre está entre las dos o tres más importantes del país. Uno ve que en los últimos años, equipos con menor inversión, hacen cosas muy buenas. No quiero decir que no haya que invertir, pero no necesariamente la mejor nómina garantiza los éxitos. Seguiremos siendo un equipo de alta inversión, pero también la inversión que hemos hecho en las divisiones menores es muy grande y si no sacamos provecho de eso estamos perdiendo dinero, pero siempre vamos a tener jugadores representativos”.