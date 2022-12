Así mismo, aceptó las disculpas del jugador del DIM, Andrés Cadavid, quien mediante un video también había dicho que ambos habían arreglado la situación.

“No han sido días sencillos, en ese partido me exalté de manera inadecuada , utilicé expresiones de grueso calibre contra el comisionado arbitral y me enfrasqué en una discusión con un miembro del equipo rival”, indicó Salazar.

El directivo agregó que se hicieron sobre él “imputaciones deshonrosas”. “Que laceran y que hieren el espíritu de un proyecto que hemos construido a golpe de martillo, llamado Águilas Doradas”.

Dijo que recibía la retractación de Cadavid con humildad y afecto y que aprovechaba para ofrecer disculpas por su comportamiento.