Ni la Fifa ni la Conmebol tolerarán la injerencia estatal en los manejos de sus asociaciones miembro y no dudarán en desafiliar a Brasil de todas sus competiciones si no se repone a Ednaldo Rodrigues como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), comentaron fuentes del organismo sudamericano a la agencia de noticias AFP.

“El reglamento es claro y contundente. No está permitida, en ningún caso, la intervención de fuerzas externas en los asuntos que competen a sus asociados ”, precisó la fuente que prefirió conservar el anonimato tras aclarar que estas cuestiones “solo son ventiladas a través de resoluciones y no meras opiniones de sus directivos”.

La misión tendrá como finalidad examinar la situación y buscar una solución con base a los reglamentos tanto de la CBF, Conmebol y Fifa.

Enérgica advertencia

“La Fifa y la Conmebol desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la Fifa no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión”, señaló una carta enviada a la CBF.

“A este respecto, y en aras del orden, también nos gustaría señalar que si la CBF es finalmente suspendida por el organismo pertinente de la Fifa, perdería todos sus derechos de afiliación con efecto inmediato hasta que la Fifa levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes (brasileños) ya no podrían participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida”, advirtió.

La carta fue enviada en forma conjunta el 24 de diciembre por Kenny Jean-Marie, desde la Fifa, y Monserrat Jiménez Granda, de Conmebol, según reportó el medio brasileño UOL.