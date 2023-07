La Fiscalía imputará cargos y pedirá cárcel contra cuatro líderes de la barra Los del Sur de Atlético Nacional por los desmanes y desórdenes presentados el 16 de abril de este año en el estadio Atanasio Girardot, cuando el verde no pudo disputar un partido de la Liga Betplay-1 frente al América

La imputación de cargos y la medida de aseguramiento solo será por el delito instigación para delinquir agravada, porque la Fiscalía no logró demostrar que ellos directamente participarán en los destrozos, pero sí que instigaron a los miembros de la barra para “amenazar, lesionar, ejercer violencia contra servidor público y realizar daños en bien ajeno agravado”.

Previo a ese compromiso ante el América de Cali, la barra Los del Sur había manifestado en sus redes sociales el rompimiento de las relaciones con el club , debido a que el Nacional les había anunciado que no les iba a seguir dando beneficios y ellos, la barra, lo entendieron como un veto por las críticas que habían lanzado contra el equipo y sus dirigentes.

Mientras que tras esos hechos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó un trino manifestando lo siguiente: “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”.

Después se llegaron a algunos acuerdos para que la barra mantuviera la logística de la tribuna sur, en los partidos de local de Atlético Nacional.