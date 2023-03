Shara Córdoba, Yimara Rojas y Manuela Vanegas, de la cancha a la televisión

“Es un llamado a que el mundo las deje jugar con libertad”, dice el director Adrián Franco que, atraído por la pasión de Luz Estela Zapata, pionera de este deporte en la región y a quien conoció hace dos décadas, descubrió en el mundo futbolero una cosecha de historias dignas de contar.

Yimara es una chica de 15 años, extrovertida e inteligente dentro y fuera de las canchas, así la describe su tutora Luz Estela Zapata, al agregar que es una futbolista polifuncional, es decir, se adapta a varias posiciones en el terreno.

Es del corregimiento Bijagual, de Nechí, municipio del Bajo Cauca antioqueño, donde reside su familia. El papá es minero y la mamá, ama de casa.

Hace dos años un profesor del pueblo le dijo a su padre que en Medellín había un club en el que podía potenciar el talento de su hija. La trajo, la observaron los entrenadores y pasó las pruebas; ahora vive en la casa hogar de Formas Íntimas.

“A mí me haría feliz verme jugando fútbol profesional. Yo a veces me acuesto y me pongo a pensar y es elegante, elegante... Así nos digan que es muy difícil, la verdad yo sigo luchando por eso. Siempre digo que me tengo que impresionar a mí misma y superarme”, dice la joven de cabello crespo, cuya personalidad cautivó al director Franco, que viajó hasta ese territorio para construir la historia que se verá por televisión.