En marzo pasado su llamado a la Selección, que dirige Néstor Lorenzo, generó polémica. El deportista estaba lesionado, no compitió con Junior ante Santa Fe, y sin embargo fue convocado al conjunto nacional para los encuentros ante Corea del Sur y Japón, en los que finalmente no participó.

Si bien está en su etapa de recuperación, y se especula que podría salir del Junior y volver a River Plate, Juanfer sí sabe lo que quiere hacer cuando se retire del fútbol.

“Quiero ser entrenador, voy a empezar con el estudio, pero más que eso es mostrar lo que uno aprendió en el día a día. Es muy difícil estar lejos del fútbol. Quiero ser entrenador porque quiero expresarme y a ayudar a que el fútbol siga creciendo. Mi equipo va a jugar como mi forma de ver el fútbol, el talento tiene que prevalecer”.

Además, recordó lo que significa la responsabilidad y presión de representar a River Plate.

“Pasa que River te agota. Me volvió ermitaño, no salía de mi casa porque jugar en River no es normal. Salís y sabes que van a llegar 20 o 30 personas a sacarse una foto y eso no está mal, pero yo quiero una vida normal. Uno no puede traicionarse a uno mismo, me gusta la vida tranquila y normal, pero es el precio que hay que pagar por jugar al fútbol”.