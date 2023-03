Polémica por herencia de Gabriel Camargo, ¿Tolima tiene nueva dueña?

Sin embargo, después de que en redes sociales Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) compartiera una imagen del testamento en la que se confirma a Catherine como la principal heredera, ella dialogó con RCN Radio.

“Mi papá hizo el testamento en el 2012. Cuando salió de la notaria, me llamó y me dijo: necesito que me prometas que no vas a decir lo que te voy a contar. Acabo de hacer un testamento donde te favorezco a ti, pero yo no quiero que nadie sepa, especialmente tu mamá porque me va a echar de la casa. Quedémonos calladitos por ahora. Y así fue. Yo no tenía claro en qué notaria era. Fue un proceso desde el 21 de noviembre que él falleció hasta el 10 de febrero que se pudo abrir el testamento. Nos honró con la designación”, contó.