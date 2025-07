“Yo tenía mucha rabia”: Gio Moreno habló de su posible llegada al DIM en 2022

Es más, el fichaje estuvo cerca de cerrarse. Pero al final no se dio. “Yo estaba con mucha rabia en el momento. La gente me pedía que no me retirara. Querían que siguiera jugando fútbol. Decían que no tenían la culpa de que los directivos (de Nacional) no me quisieran. Ya cuando estaba calmado, pensé que cada club tiene jugadores insignias como Mao, por ejemplo, que nadie lo imagina con la camiseta de Nacional. Por eso no fui al DIM. Aunque tengo mucho respeto por la gente, que me dio su cariño, me contactó. Hay jugadores de un solo club. Yo soy de Nacional”, aseguró Gio, ahora con 39 años.