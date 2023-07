“He venido a ayudar al Madrid”, dijo el atacante al término del partido. “Bueno, estoy contento porque ha sido un gol bonito e importante. Es una acción que el balón viene alto y no me lo pienso. Otras veces no sale y esta vez ha salido perfecto”.

En días recientes, Mato mostró mayor felicidad en su presentación como nuevo jugador merengue. “He soñado con este momento desde el día que me marché, estoy muy emocionado”.