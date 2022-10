6:03 a.m: ¡Gooool de Colombia! A los tres minutos del partido Linda Caicedo marcó el primer tanto del partido y su cuarto en la cuenta personal en este Mundial sub-17.

6:00 a.m: en medio de una fuerte lluvia en el estadio de Fatorda, India, empezó el partido entre Colombia y Tanzania válido por los cuartos de final del Mundial Sub- 17 femenino. Las nuestras fueron las encargadas de hacer el saque inicial.

El equipo colombiano se clasificó en la primera casilla del Gupo C, con 6 puntos.

Las cafeteras se enfrentarán el próximo miércoles, a partir de las 6:00 a.m. hora de Colombia, contra Nigeria en el estadio Fatorda, el mismo en el que ganó este sábado.

6:35 a.m: ¡Gooool de Colombia! Desde el punto de penalti Gabriela Rodríguez consiguió el tercer tanto para las colombianas sobre Tanzania.

6:25 a.m: fue expulsada en el minuto 23 la jugadora 10 del equipo tanzano.

6:16 a.m: ¡Gooool de Colombia! Yésica Muñoz anotó de cabeza el segundo tanto del cuadro cafetero ante Tanzania. Este fue el primer gol de Muñoz en el Mundial Sub-17. La futbolista oriunda de Villavicencio juega en el Club Formas Íntimas de Medellín.

6:10 a.m: en los primeros 10 minutos del partido la Selección Colombia ha tenido el control con el dominio del balón a pesar de la fuerte lluvia que cae a esta hora sobre Moa, la ciudad en la que se está disputando el juego.

6:40 a.m: cesó la lluvia sobre el estadio en el que se juega el partido entre colombianas y tanzanas. El cuadro dirigido por Carlos Paniagua domina el juego con tenencia de balón en el medio del campo y solidez defensiva.

6:50 a.m: con el control del balón en el mediocampo por parte de Colombia, terminó el primer tiempo del duelo válido por los cuartos de final del Mundial Sub-17 femenino. De mantenerse el resultado, las cafeteras se efrentarán con Nigeria en la semifinal.

7:03 a.m: Linda Caicedo es en este momento la goleadora del Mundial Sub-17 con cuatro tantos. Además es la jugadora colombiana que más goles ha marcado en las Copas del Mundo con 9. Podría seguir aumentando la cifra.



7:05 a.m: empezó el segundo tiempo del partido entre Colombia y Tanzania por los cuartos de final del Mundial de la India.

7:08 a.m: Linda Caicedo sufrió un golpe en su tobillo izquierdo en una duelo contra la portera Husna Zuberi Mtunda. Está siendo atendida afuera de la cancha por el cuerpo médico de la Selección Colombia.

7: 12 a.m: Cambio en Colombia. Después del golpe que sufrió por parte de la arquera tanzana, Linda Caicedo abandonó el terreno de juego. En su lugar ingresó Karla Viancha. Gabriela Rodríguez quedó como capitana del equipo.

7: 20 a.m: Colombia generó una jugada de peligro en los pies de Yésica Muñoz. La jugadora ingresó al área intentando dominar el balón para dejar a la arquera tanzana en el camino, pero la portera tanzana fue más veloz y con las piernas sacó el balón.



7:22 a.m: tarjeta amarilla para Karla Viancha. La delantera no podrá estar en el partido de semifinales por acumulación de tarjetas.

7:26 a.m: amarilla para Noela Luhala, la capitana de Tanzania, luego de una fuerte entrada sobre la colombiana Yésica muñoz que está siendo atendida por el cuerpo médico del equipo nacional. La futbolista se recuperó y sigue en el terreno de juego.