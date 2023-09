El lunes 17 de julio de este año, a eso de las 5:00 de la tarde , Israel Ugsha tomó un bolso con pocas pertenencias: tres jeans, un par de camisetas, tres bóxers, unas botas pantaneras y uno que otro alimento no perecedero para sobrellevar un viaje del cual no sabía si saldría con vida.

La selva del Darién no dio tregua. Ríos caudalosos, lodazales intransitables y largos días sin comida hicieron de esta travesía una prueba extrema de resistencia física y mental. A pesar de la fatiga y el desánimo, Israel encontró su motivación en el deseo de proporcionar un futuro mejor a su familia, que se había quedado en Venezuela. “Cada vez que me sentía sin alientos pensaba en brindarles un mejor futuro a ellas”, relata.

Pasó de driblar rivales a eludir las difíciles condiciones climáticas, y a la espesa vegetación por la cual se topó durante cuatro días.

A Acandí entró un jueves en la tarde, allí se encontró a cientos de personas que, como él, buscaban llegar a suelo norteamericano. Cubanos, ecuatorianos, haitianos y cientos de personas circulan por esta jungla. Algunos con menores en hombros, otros con equipaje. Todos en fila india, como si fuera una tribu o reclutados por un grupo al margen de la ley, seguían al guía que los orientaba tras pagar la suma de dinero al inicio del trayecto.

“El clima era inclemente, sofocante y no paraba de llover. Había que transitar por unos lodazales muy peligrosos, hay quienes se caían y no podían continuar el trayecto”, cuenta Israel, que siempre llevaba en su mano derecha el muñeco de Mickey Mouse que le obsequió su pequeña hija.

Al segundo día de camino ya el cansancio hacía mella, las trochas se hacían cada vez más exigentes, las rutas más temibles. En una de esas quiso esquivar un barranco, pero casi no vive para contarlo.

“En el afán de esquivar un lugar complicado intenté atravesar un río, junto a otro venezolano. La corriente me cogió ventaja y me estaba ahogando, lo que me salvó fue una colchoneta que me permitió flotar y buscar una orilla”. Por poco se encuentra con la muerte, suerte que acompaña a decenas de migrantes en este trayecto día a día.