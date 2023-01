Y aunque mucho se hablaba en los medios de comunicación sobre esas situaciones, nunca hubo un pronunciamiento por parte del jugador. Sus errores siempre fueron un mito, algo de lo que evitaba hablar y se mantenía en privado.

Sin embargo, en una transmisión en Twitch con Ricardinho, un famoso jugador de fútbol sala portugués, James confesó que tuvo roces con el entrenador colombiano Reinaldo Rueda; también contó las razones por las que salió del Everton, su posterior llegada al fútbol de Qatar y por qué se fue del Bayern Münich, cuando pasaba por un buen momento en ese equipo.

¿Qué pasó con Reinaldo Rueda?

“Para las eliminatorias yo no estuve en 6 partidos. Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos encuentros hubiera podido hacer algo más, aunque es algo que no se sabe, es injusto pensar en eso sin haber estado. En los últimos 4 partidos estuve y no pudimos hacer las cosas bien”, comentó.