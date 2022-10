Desde la declaración del técnico Pedro Sarmiento, en la que habló sobre los kilos de más de Jarlan Barrera, el futbolista no volvió a aparecer en las convocatorias de Nacional y no se sabe si es porque no está en su peso ideal o si tuvo algún inconveniente por las palabras del entrenador, quien de manera jocosa dijo que “le gusta comer bien”.